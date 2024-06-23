盤中速報 - BAKE大漲8.29%，報0.398美元
鉅亨網新聞中心 2024-06-23 01:20
BAKE(BAKE)在過去 24 小時內漲幅超過8.29%，最新價格0.398美元，總成交量達0.33億美元，總市值1.15億美元，目前市值排名第 153 名。
近 1 日最高價：0.406美元，近 1 日最低價：0.361美元，流通供給量：289,770,512。
BAKE幣是BakerySwap的代幣是幣安智慧鏈（BSC）上第一個提供平衡貨幣流動性池（LP）（例如LINK，DOT等）的自動化做市商（AMM）。2020年9月推出的BakeryToken（BAKE）是BakerySwap生態系統的一部分。 流動性提供者得到BAKE代幣的獎勵，可以用來賺取BakerySwap的交易費份額，並參與投票，作為BakerySwap生態管制過程的一部分。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-15.53%
- 近 1 月：+17.27%
- 近 3 月：-13.29%
- 近 6 月：-14.77%
- 今年以來：-29.55%
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