鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過13.61億美元，Terra Classic(LUNC)24小時漲幅達16.5%

鉅亨網新聞中心 2024-06-22 17:15

24小時跌幅：HIVE(HIVE)24小時跌幅18.7%；BAKE(BAKE)24小時跌幅16.5%；Gifto(GFT)24小時跌幅12.5%。

近一週漲幅：Ark(ARK)近一週漲幅34.5%；Notcoin(NOT)近一週漲幅31.3%；可汗幣(KNC)近一週漲幅29.9%。