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鉅亨速報

盤後速報 - 森鉅(8942)下週(6月28日)除權息3元，預估參考價66.88元

鉅亨網新聞中心 2024-06-21 17:05

森鉅(8942-TW)下週(6月28日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2.1元，股票股利0.9元，合計股利3元。

以今日(6月21日)收盤價75.00元計算，預估參考價為66.88元，權息值合計為8.12元，股息殖利率2.8%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

森鉅(8942-TW)所屬產業為其他業，主要業務為複合板材之製造買賣。塑膠板材.塑膠條。其他及塑膠膜之製造加工及進出口買賣業務。近5日股價上漲2.64%，櫃買市場加權指數上漲2.1%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/28 75.00 2.1 2.8% 0.9
2023/12/13 74.9 2.0 2.67% 0.0
2023/06/27 74.0 1.5 2.03% 1.0
2022/12/01 63.4 2.0 3.15% 0.0
2022/05/26 67.0 2.5 3.73% 0.0

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