盤後速報 - 森鉅(8942)下週(6月28日)除權息3元，預估參考價66.88元
鉅亨網新聞中心 2024-06-21 17:05
森鉅(8942-TW)下週(6月28日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2.1元，股票股利0.9元，合計股利3元。
以今日(6月21日)收盤價75.00元計算，預估參考價為66.88元，權息值合計為8.12元，股息殖利率2.8%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
森鉅(8942-TW)所屬產業為其他業，主要業務為複合板材之製造買賣。塑膠板材.塑膠條。其他及塑膠膜之製造加工及進出口買賣業務。近5日股價上漲2.64%，櫃買市場加權指數上漲2.1%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/28
|75.00
|2.1
|2.8%
|0.9
|2023/12/13
|74.9
|2.0
|2.67%
|0.0
|2023/06/27
|74.0
|1.5
|2.03%
|1.0
|2022/12/01
|63.4
|2.0
|3.15%
|0.0
|2022/05/26
|67.0
|2.5
|3.73%
|0.0
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