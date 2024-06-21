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鉅亨速報

盤後速報 - 理銘(6212)下週(6月28日)除息3.5元，預估參考價73.3元

鉅亨網新聞中心 2024-06-21 17:05

理銘(6212-TW)下週(6月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。

以今日(6月21日)收盤價76.80元計算，預估參考價為73.3元，息值合計為3.5元，股息殖利率4.56%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

理銘(6212-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業。近5日股價下跌0.26%，櫃買市場加權指數上漲2.1%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/28 76.80 3.5 4.56% 0.0
2021/07/27 59.8 3.0 5.02% 0.0
2019/07/01 40.3 3.0 7.44% 0.0
2018/06/28 49.05 1.5 3.06% 0.0
2017/07/12 28.35 1.5 5.29% 0.0

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理銘76.8-0.52%

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