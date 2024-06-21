盤後速報 - 理銘(6212)下週(6月28日)除息3.5元，預估參考價73.3元
鉅亨網新聞中心 2024-06-21 17:05
理銘(6212-TW)下週(6月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。
以今日(6月21日)收盤價76.80元計算，預估參考價為73.3元，息值合計為3.5元，股息殖利率4.56%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
理銘(6212-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業。近5日股價下跌0.26%，櫃買市場加權指數上漲2.1%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/28
|76.80
|3.5
|4.56%
|0.0
|2021/07/27
|59.8
|3.0
|5.02%
|0.0
|2019/07/01
|40.3
|3.0
|7.44%
|0.0
|2018/06/28
|49.05
|1.5
|3.06%
|0.0
|2017/07/12
|28.35
|1.5
|5.29%
|0.0
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