盤後速報 - 森寶(3489)下週(6月28日)除息0.4元，預估參考價27.1元
鉅亨網新聞中心 2024-06-21 17:05
森寶(3489-TW)下週(6月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.4元。
以今日(6月21日)收盤價27.50元計算，預估參考價為27.1元，息值合計為0.4元，股息殖利率1.45%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
森寶(3489-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售。綜合營建。近5日股價下跌0.36%，櫃買市場加權指數上漲2.1%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/28
|27.50
|0.4
|1.45%
|0.0
|2023/07/10
|11.35
|0.3
|2.64%
|0.0
|2022/08/04
|10.3
|0.5
|4.85%
|0.0
|2021/08/25
|10.8
|0.3
|2.78%
|0.0
|2020/06/22
|10.75
|0.3
|2.79%
|0.0
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