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鉅亨速報

盤後速報 - 森寶(3489)下週(6月28日)除息0.4元，預估參考價27.1元

鉅亨網新聞中心 2024-06-21 17:05

森寶(3489-TW)下週(6月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.4元。

以今日(6月21日)收盤價27.50元計算，預估參考價為27.1元，息值合計為0.4元，股息殖利率1.45%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

森寶(3489-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售。綜合營建。近5日股價下跌0.36%，櫃買市場加權指數上漲2.1%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/28 27.50 0.4 1.45% 0.0
2023/07/10 11.35 0.3 2.64% 0.0
2022/08/04 10.3 0.5 4.85% 0.0
2021/08/25 10.8 0.3 2.78% 0.0
2020/06/22 10.75 0.3 2.79% 0.0

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