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鉅亨速報

盤後速報 - 由田(3455)下週(6月28日)除息5元，預估參考價100.0元

鉅亨網新聞中心 2024-06-21 17:05

由田(3455-TW)下週(6月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。

以今日(6月21日)收盤價105.00元計算，預估參考價為100.0元，息值合計為5.0元，股息殖利率4.76%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

由田(3455-TW)所屬產業為光電業，主要業務為檢測系統及設備。近5日股價上漲2.44%，櫃買市場加權指數上漲2.1%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/28 105.00 5.0 4.76% 0.0
2023/08/31 79.1 8.5 10.75% 0.0
2022/09/01 92.2 5.5 5.97% 0.0
2021/08/30 62.3 4.0 6.42% 0.0
2020/10/08 52.0 3.0 5.77% 0.0

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