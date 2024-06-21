盤後速報 - 由田(3455)下週(6月28日)除息5元，預估參考價100.0元
鉅亨網新聞中心 2024-06-21 17:05
由田(3455-TW)下週(6月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。
以今日(6月21日)收盤價105.00元計算，預估參考價為100.0元，息值合計為5.0元，股息殖利率4.76%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
由田(3455-TW)所屬產業為光電業，主要業務為檢測系統及設備。近5日股價上漲2.44%，櫃買市場加權指數上漲2.1%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/28
|105.00
|5.0
|4.76%
|0.0
|2023/08/31
|79.1
|8.5
|10.75%
|0.0
|2022/09/01
|92.2
|5.5
|5.97%
|0.0
|2021/08/30
|62.3
|4.0
|6.42%
|0.0
|2020/10/08
|52.0
|3.0
|5.77%
|0.0
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