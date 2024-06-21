盤後速報 - 融程電(3416)下週(6月28日)除息5.11元，預估參考價147.89元
鉅亨網新聞中心 2024-06-21 17:05
融程電(3416-TW)下週(6月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.11元。
以今日(6月21日)收盤價153.00元計算，預估參考價為147.89元，息值合計為5.11元，股息殖利率3.34%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
融程電(3416-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為強固型工業用行動電腦。強固型顯示器。其他。近5日股價下跌2.87%，集中市場加權指數上漲4.9%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/28
|153.00
|5.10711
|3.34%
|0.0
|2023/06/30
|115.0
|4.76385
|4.14%
|0.0
|2022/06/27
|77.6
|4.4951
|5.79%
|0.0
|2021/07/22
|78.0
|3.9996
|5.13%
|0.0
|2020/06/15
|61.1
|3.0
|4.91%
|0.0
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