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鉅亨速報

盤後速報 - 融程電(3416)下週(6月28日)除息5.11元，預估參考價147.89元

鉅亨網新聞中心 2024-06-21 17:05

融程電(3416-TW)下週(6月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.11元。

以今日(6月21日)收盤價153.00元計算，預估參考價為147.89元，息值合計為5.11元，股息殖利率3.34%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

融程電(3416-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為強固型工業用行動電腦。強固型顯示器。其他。近5日股價下跌2.87%，集中市場加權指數上漲4.9%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/28 153.00 5.10711 3.34% 0.0
2023/06/30 115.0 4.76385 4.14% 0.0
2022/06/27 77.6 4.4951 5.79% 0.0
2021/07/22 78.0 3.9996 5.13% 0.0
2020/06/15 61.1 3.0 4.91% 0.0

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