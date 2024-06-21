盤後速報 - 崇越電(3388)下週(6月28日)除息3.1元，預估參考價74.4元
鉅亨網新聞中心 2024-06-21 17:05
崇越電(3388-TW)下週(6月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.1元。
以今日(6月21日)收盤價77.50元計算，預估參考價為74.4元，息值合計為3.1元，股息殖利率4.0%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
崇越電(3388-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為代理銷售特用化學材料、特殊設備及一般貿易業。近5日股價上漲0.51%，櫃買市場加權指數上漲2.1%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/28
|77.50
|3.1
|4.0%
|0.0
|2023/06/29
|73.8
|4.4099
|5.98%
|0.0
|2022/06/16
|84.6
|6.0
|7.09%
|0.0
|2021/07/20
|79.6
|4.3
|5.4%
|0.0
|2020/06/08
|68.9
|3.6
|5.22%
|0.0
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