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鉅亨速報

盤後速報 - 崇越電(3388)下週(6月28日)除息3.1元，預估參考價74.4元

鉅亨網新聞中心 2024-06-21 17:05

崇越電(3388-TW)下週(6月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.1元。

以今日(6月21日)收盤價77.50元計算，預估參考價為74.4元，息值合計為3.1元，股息殖利率4.0%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

崇越電(3388-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為代理銷售特用化學材料、特殊設備及一般貿易業。近5日股價上漲0.51%，櫃買市場加權指數上漲2.1%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/28 77.50 3.1 4.0% 0.0
2023/06/29 73.8 4.4099 5.98% 0.0
2022/06/16 84.6 6.0 7.09% 0.0
2021/07/20 79.6 4.3 5.4% 0.0
2020/06/08 68.9 3.6 5.22% 0.0

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崇越電77.5-0.90%

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