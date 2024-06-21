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鉅亨速報

盤後速報 - 欣銓(3264)下週(6月28日)除息3.3元，預估參考價72.7元

鉅亨網新聞中心 2024-06-21 17:05

欣銓(3264-TW)下週(6月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.3元。

以今日(6月21日)收盤價76.00元計算，預估參考價為72.7元，息值合計為3.3元，股息殖利率4.34%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

欣銓(3264-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為記憶體IC之晶圓測試。數位訊號IC及混合訊號IC之晶圓及成品測試。晶圓型式之Burn in 之測試。近5日股價上漲1.32%，櫃買市場加權指數上漲2.1%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/28 76.00 3.3 4.34% 0.0
2023/06/20 65.5 3.5 5.34% 0.0
2022/06/16 49.75 2.8 5.63% 0.0
2021/09/16 64.3 2.0001 3.11% 0.0
2020/07/08 32.8 1.3 3.96% 0.0

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