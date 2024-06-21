盤後速報 - 欣銓(3264)下週(6月28日)除息3.3元，預估參考價72.7元
鉅亨網新聞中心 2024-06-21 17:05
欣銓(3264-TW)下週(6月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.3元。
以今日(6月21日)收盤價76.00元計算，預估參考價為72.7元，息值合計為3.3元，股息殖利率4.34%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
欣銓(3264-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為記憶體IC之晶圓測試。數位訊號IC及混合訊號IC之晶圓及成品測試。晶圓型式之Burn in 之測試。近5日股價上漲1.32%，櫃買市場加權指數上漲2.1%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/28
|76.00
|3.3
|4.34%
|0.0
|2023/06/20
|65.5
|3.5
|5.34%
|0.0
|2022/06/16
|49.75
|2.8
|5.63%
|0.0
|2021/09/16
|64.3
|2.0001
|3.11%
|0.0
|2020/07/08
|32.8
|1.3
|3.96%
|0.0
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