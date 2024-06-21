鉅亨速報 - Factset 最新調查：陶氏(DOW-US)EPS預估下修至2.94元，預估目標價為60.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-21 08:11
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對陶氏(DOW-US)做出2024年EPS預估：中位數由3元下修至2.94元，其中最高估值3.23元，最低估值2.65元，預估目標價為60.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3.23(3.35)
|5.2
|5.54
|最低值
|2.65(2.73)
|3.67
|4.45
|平均值
|2.97(3.02)
|4.23
|4.95
|中位數
|2.94(3)
|4.2
|4.93
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|468.85億
|497.41億
|508.30億
|最低值
|427.18億
|446.50億
|461.30億
|平均值
|445.37億
|470.51億
|486.05億
|中位數
|446.39億
|469.84億
|489.79億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.84
|1.64
|8.38
|6.28
|0.82
|營業收入
|429.51億
|385.42億
|549.68億
|569.02億
|446.22億
詳細資訊請看美股內頁：
陶氏(DOW-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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