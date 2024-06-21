search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：陶氏(DOW-US)EPS預估下修至2.94元，預估目標價為60.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-21 08:11

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對陶氏(DOW-US)做出2024年EPS預估：中位數由3元下修至2.94元，其中最高估值3.23元，最低估值2.65元，預估目標價為60.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值3.23(3.35)5.25.54
最低值2.65(2.73)3.674.45
平均值2.97(3.02)4.234.95
中位數2.94(3)4.24.93

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值468.85億497.41億508.30億
最低值427.18億446.50億461.30億
平均值445.37億470.51億486.05億
中位數446.39億469.84億489.79億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.841.648.386.280.82
營業收入429.51億385.42億549.68億569.02億446.22億

詳細資訊請看美股內頁：
陶氏(DOW-US)

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDOW

相關行情
台股首頁我要存股

陶氏54.21-2.22%




Empty