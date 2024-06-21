傳港AI物流新創公司NEXX獲長實入股 李嘉誠成最大股東

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-06-21 10:53

在 ChatGPT 帶來的 AI 應用革命下，一向熱衷投資房地產、傳統能源的香港首富李嘉誠在去年轉變投資風格。

不願具名的知情人士透露，NEXX 在進行 A 輪融資前，獲長實入股成為首名戰略投資者，本輪融資將用於今年在東南亞跟歐美市場擴張。

NEXX 今年 2 月才在香港成立，是亞洲首個全方位 WaaS(倉庫即服務) 物流科技平台，由資產、物流和科技三方專家共同創立。此前有報導指出，該新創公司今年首季投資 1 億人民幣於 3 大重點項目，推動產業邁向智能化和數位轉型，打造全方位智慧物流解決方案平台，為客戶和合作夥伴創造更大價值。

NEXX 利用先進科技提供創新且高效的全方位智慧物流解決方案，主動活化資產方的資產價值，讓營運方降本增效，幫助企業實現高品質營運，提高物流行業的獲利能力和可持續性，共創嶄新智慧物流運營模式。

除上述三位創辦人外，NEXX 創始團隊還包括來自香港物流行業的兩名人員跟一名當地大學的 AI 科學家。

NEXX 去年還跟上海威士德科技有限公司簽署一項協定，後者是中國一家為自駕控制系統開發 AI 晶片的開發商，為英國最大貨櫃箱港費利克斯托提供 100 輛電池驅動的自動卡車。

在 ChatGPT 帶來的人工智能應用革命下，一向熱衷投資房地產、傳統能源的 95 歲的香港首富也在去年改變投資風格。

去年 9 月，李嘉誠向香港兩大醫學院捐款共 6000 萬港元，用以發展 AI 醫療教學，在捐贈當天，邊緣 AI 晶片廠商耐能也宣佈獲得李嘉誠旗下維港投資領投的 B + 輪融資。