傳港AI物流新創公司NEXX獲長實入股 李嘉誠成最大股東
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-06-21 10:53
摩根大通前中國執行長黃國濱、域塔物流科技集團主席兼董事總經理陳建中、思謀物流科技集團執行董事及前總經理許嘉共同創立的物流科技平台 NEXX，最新傳出獲得香港億萬富翁李嘉誠旗下長實集團 (01113-HK) 入股，成為這家自動化倉庫營運商的新創公司最大機構股東。
在 ChatGPT 帶來的 AI 應用革命下，一向熱衷投資房地產、傳統能源的香港首富李嘉誠在去年轉變投資風格。
不願具名的知情人士透露，NEXX 在進行 A 輪融資前，獲長實入股成為首名戰略投資者，本輪融資將用於今年在東南亞跟歐美市場擴張。
NEXX 今年 2 月才在香港成立，是亞洲首個全方位 WaaS(倉庫即服務) 物流科技平台，由資產、物流和科技三方專家共同創立。此前有報導指出，該新創公司今年首季投資 1 億人民幣於 3 大重點項目，推動產業邁向智能化和數位轉型，打造全方位智慧物流解決方案平台，為客戶和合作夥伴創造更大價值。
NEXX 利用先進科技提供創新且高效的全方位智慧物流解決方案，主動活化資產方的資產價值，讓營運方降本增效，幫助企業實現高品質營運，提高物流行業的獲利能力和可持續性，共創嶄新智慧物流運營模式。
除上述三位創辦人外，NEXX 創始團隊還包括來自香港物流行業的兩名人員跟一名當地大學的 AI 科學家。
NEXX 去年還跟上海威士德科技有限公司簽署一項協定，後者是中國一家為自駕控制系統開發 AI 晶片的開發商，為英國最大貨櫃箱港費利克斯托提供 100 輛電池驅動的自動卡車。
在 ChatGPT 帶來的人工智能應用革命下，一向熱衷投資房地產、傳統能源的 95 歲的香港首富也在去年改變投資風格。
去年 9 月，李嘉誠向香港兩大醫學院捐款共 6000 萬港元，用以發展 AI 醫療教學，在捐贈當天，邊緣 AI 晶片廠商耐能也宣佈獲得李嘉誠旗下維港投資領投的 B + 輪融資。
值得一提的是，耐能並非李嘉誠初次投資 AI 大模型。早在大模型尚未發展成熟之際，李嘉誠在 2012 年投資了 DeepMind，成為最早佈局大模型和 AI 的投資人之一。2022 年，李嘉誠又投資矽谷 AI 新創公司 Inflection AI。
- 海外買家搜尋第一！專家解答澳洲購屋Q&A
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇