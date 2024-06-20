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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過11.25億美元，CRV(CRV)24小時漲幅達3.14%

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:15

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格65,638.03美元，24小時漲跌幅+0.65%；以太幣(ETH)現報價格3,586美元，24小時漲跌幅+1.42%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達11.25億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達9.67億美元；USDC(USDC)24小時成交量達5.13億美元。

24小時漲幅：CRV(CRV)24小時漲幅3.14%；UNI(UNI)24小時漲幅3.31%；賈斯米幣(JASMY)24小時漲幅2.09%。

24小時跌幅：FET(FET)24小時跌幅30.7%；SingularityNET Token(AGIX)24小時跌幅28.2%；Ontology Gas(ONG)24小時跌幅20%。

近一週漲幅：桑托斯幣(SANTOS)近一週漲幅30.2%；車厘子(CHZ)近一週漲幅29.2%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)近一週漲幅29.2%。

近一週跌幅：Ethereum Name Service(ENS)近一週跌幅36.4%；Lido DAO(LDO)近一週跌幅24.9%；FTT(FTT)近一週跌幅15.9%。

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