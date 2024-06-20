鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過11.25億美元，CRV(CRV)24小時漲幅達3.14%

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:15

24小時漲幅：CRV(CRV)24小時漲幅3.14%；UNI(UNI)24小時漲幅3.31%；賈斯米幣(JASMY)24小時漲幅2.09%。

24小時跌幅：FET(FET)24小時跌幅30.7%；SingularityNET Token(AGIX)24小時跌幅28.2%；Ontology Gas(ONG)24小時跌幅20%。

近一週漲幅：桑托斯幣(SANTOS)近一週漲幅30.2%；車厘子(CHZ)近一週漲幅29.2%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)近一週漲幅29.2%。