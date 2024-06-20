鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.14億美元，BAKE(BAKE)24小時漲幅達12.7%

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 10:15

24小時漲幅：BAKE(BAKE)24小時漲幅12.7%；BarnBridge(BOND)24小時漲幅9.97%；賈斯米幣(JASMY)24小時漲幅9.1%。

24小時跌幅：FET(FET)24小時跌幅25.3%；SingularityNET Token(AGIX)24小時跌幅22.5%；MANTRA(OM)24小時跌幅8.78%。

近一週漲幅：桑托斯幣(SANTOS)近一週漲幅30.2%；車厘子(CHZ)近一週漲幅29.2%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)近一週漲幅29.2%。