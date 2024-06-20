盤後速報 - 杏一(4175)下週(6月27日)除息1.6元，預估參考價71.9元
鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:05
杏一(4175-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.6元。
以今日(6月20日)收盤價73.50元計算，預估參考價為71.9元，息值合計為1.6元，股息殖利率2.18%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
杏一(4175-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫療及保健產品開發與零售。近5日股價上漲0.41%，櫃買市場加權指數上漲1.72%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/27
|73.50
|1.5987
|2.18%
|0.0
|2023/07/20
|129.0
|2.7452
|2.13%
|0.9632
|2022/06/24
|71.4
|1.5988
|2.24%
|0.0
|2021/10/05
|80.9
|1.9816
|2.45%
|0.7733
|2020/07/07
|76.5
|3.6
|4.71%
|0.0
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