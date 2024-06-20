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鉅亨速報

盤後速報 - 杏一(4175)下週(6月27日)除息1.6元，預估參考價71.9元

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:05

杏一(4175-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.6元。

以今日(6月20日)收盤價73.50元計算，預估參考價為71.9元，息值合計為1.6元，股息殖利率2.18%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

杏一(4175-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫療及保健產品開發與零售。近5日股價上漲0.41%，櫃買市場加權指數上漲1.72%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/27 73.50 1.5987 2.18% 0.0
2023/07/20 129.0 2.7452 2.13% 0.9632
2022/06/24 71.4 1.5988 2.24% 0.0
2021/10/05 80.9 1.9816 2.45% 0.7733
2020/07/07 76.5 3.6 4.71% 0.0

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