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鉅亨速報

盤後速報 - 明基醫(4116)下週(6月27日)除息2元，預估參考價54.8元

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:05

明基醫(4116-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(6月20日)收盤價56.80元計算，預估參考價為54.8元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.52%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

明基醫(4116-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫療器材製造加工及銷售。醫療耗材製造及代理銷售。醫院工程及管理顧問。近5日股價上漲1.62%，櫃買市場加權指數上漲1.72%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/27 56.80 2.0 3.52% 0.0
2023/06/20 60.6 2.1 3.47% 0.0
2022/06/24 87.3 0.5 0.57% 0.0
2021/06/28 33.5 1.0 2.99% 0.0
2020/07/14 37.75 1.35 3.58% 0.0

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