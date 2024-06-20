盤後速報 - 明基醫(4116)下週(6月27日)除息2元，預估參考價54.8元
鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:05
明基醫(4116-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(6月20日)收盤價56.80元計算，預估參考價為54.8元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.52%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
明基醫(4116-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫療器材製造加工及銷售。醫療耗材製造及代理銷售。醫院工程及管理顧問。近5日股價上漲1.62%，櫃買市場加權指數上漲1.72%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/27
|56.80
|2.0
|3.52%
|0.0
|2023/06/20
|60.6
|2.1
|3.47%
|0.0
|2022/06/24
|87.3
|0.5
|0.57%
|0.0
|2021/06/28
|33.5
|1.0
|2.99%
|0.0
|2020/07/14
|37.75
|1.35
|3.58%
|0.0
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