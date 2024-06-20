盤後速報 - 榮昌(3684)下週(6月27日)除息0.8元，預估參考價47.1元
鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:05
榮昌(3684-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。
以今日(6月20日)收盤價47.90元計算，預估參考價為47.1元，息值合計為0.8元，股息殖利率1.67%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
榮昌(3684-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為高頻/車用連接線室內外天線工業用次系統產品等製造加工買賣業務。一般進出口貿易業務(期貨除外)。有關前項業務之代理經銷報價及投標業務。近5日股價下跌0.61%，櫃買市場加權指數上漲1.72%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/27
|47.90
|0.8
|1.67%
|0.0
|2023/07/14
|61.5
|0.0
|0.0%
|2.2
|2023/06/13
|61.5
|2.3
|3.74%
|0.0
|2022/06/28
|49.25
|3.0
|6.09%
|0.0
|2021/08/02
|38.4
|1.5
|3.91%
|0.0
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