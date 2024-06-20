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鉅亨速報

盤後速報 - 榮昌(3684)下週(6月27日)除息0.8元，預估參考價47.1元

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:05

榮昌(3684-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。

以今日(6月20日)收盤價47.90元計算，預估參考價為47.1元，息值合計為0.8元，股息殖利率1.67%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

榮昌(3684-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為高頻/車用連接線室內外天線工業用次系統產品等製造加工買賣業務。一般進出口貿易業務(期貨除外)。有關前項業務之代理經銷報價及投標業務。近5日股價下跌0.61%，櫃買市場加權指數上漲1.72%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/27 47.90 0.8 1.67% 0.0
2023/07/14 61.5 0.0 0.0% 2.2
2023/06/13 61.5 2.3 3.74% 0.0
2022/06/28 49.25 3.0 6.09% 0.0
2021/08/02 38.4 1.5 3.91% 0.0

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