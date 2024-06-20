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鉅亨速報

盤後速報 - 偉詮電(2436)下週(6月27日)除息1.21元，預估參考價63.59元

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:05

偉詮電(2436-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.21元。

以今日(6月20日)收盤價64.80元計算，預估參考價為63.59元，息值合計為1.21元，股息殖利率1.86%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

偉詮電(2436-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研發生產銷售數位類比混合式特殊應用IC。研發生產銷售數位式積體電路、類比式IC。兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。近5日股價上漲0.48%，集中市場加權指數上漲5.26%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/27 64.80 1.20681 1.86% 0.0
2023/06/20 55.0 1.2 2.18% 0.0
2022/09/01 56.5 3.0 5.31% 0.0
2021/07/23 91.0 1.6 1.76% 0.0
2020/07/01 28.1 1.5 5.34% 0.0

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