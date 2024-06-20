盤後速報 - 偉詮電(2436)下週(6月27日)除息1.21元，預估參考價63.59元
鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:05
偉詮電(2436-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.21元。
以今日(6月20日)收盤價64.80元計算，預估參考價為63.59元，息值合計為1.21元，股息殖利率1.86%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
偉詮電(2436-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研發生產銷售數位類比混合式特殊應用IC。研發生產銷售數位式積體電路、類比式IC。兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。近5日股價上漲0.48%，集中市場加權指數上漲5.26%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/27
|64.80
|1.20681
|1.86%
|0.0
|2023/06/20
|55.0
|1.2
|2.18%
|0.0
|2022/09/01
|56.5
|3.0
|5.31%
|0.0
|2021/07/23
|91.0
|1.6
|1.76%
|0.0
|2020/07/01
|28.1
|1.5
|5.34%
|0.0
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