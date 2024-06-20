盤後速報 - 世鎧(2063)下週(6月27日)除息1.5元，預估參考價51.2元
鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:05
世鎧(2063-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(6月20日)收盤價52.70元計算，預估參考價為51.2元，息值合計為1.5元，股息殖利率2.85%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
世鎧(2063-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為螺絲、螺帽、螺絲釘及鉚釘等製品製造業。金屬線製品製造業。近5日股價下跌0.19%，櫃買市場加權指數上漲1.72%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/27
|52.70
|1.5
|2.85%
|0.0
|2023/12/14
|60.0
|3.0
|5.0%
|0.0
|2023/03/29
|44.7
|1.5
|3.36%
|0.0
|2022/12/15
|39.85
|1.5
|3.76%
|0.0
|2022/03/31
|38.2
|2.0
|5.24%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇