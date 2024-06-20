search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 世鎧(2063)下週(6月27日)除息1.5元，預估參考價51.2元

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:05

世鎧(2063-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(6月20日)收盤價52.70元計算，預估參考價為51.2元，息值合計為1.5元，股息殖利率2.85%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

世鎧(2063-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為螺絲、螺帽、螺絲釘及鉚釘等製品製造業。金屬線製品製造業。近5日股價下跌0.19%，櫃買市場加權指數上漲1.72%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/27 52.70 1.5 2.85% 0.0
2023/12/14 60.0 3.0 5.0% 0.0
2023/03/29 44.7 1.5 3.36% 0.0
2022/12/15 39.85 1.5 3.76% 0.0
2022/03/31 38.2 2.0 5.24% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情
台股首頁我要存股

集中市場加權指數23406.10.85%
世鎧52.70.00%

相關權證

加權指數法興 槓桿20.51
加權指數法興 槓桿4.97




Empty