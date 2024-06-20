賣太貴！傳蘋果叫停高階Vision Pro開發作業 專家直指最大問題是「它」

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 12:57

在即將向全球發佈一周前，蘋果 (AAPL-US) 混合實境 (MR) 裝置 Vision Pro 高階版開發作業突然傳出叫停消息，原因之一是這款售價高達 3500 美元的設備銷量下滑，因此轉向專注於低階 Vision 裝置的開發工作，預計 2025 年底前亮相，但專家最新表示，貴不是問題，缺乏應用場景才是問題所在。

美國《The Information》周二 (18 日) 引述蘋果供應鏈員工報導，過去一年，蘋果內部逐漸降低下一代 Vision Pro 開發優先順序，分配的員工數量也隨之減少。同時，蘋果去年將重心轉向降低零組件成本，明年底前可能推出的低價 Vision 產品，重量僅 Vision Pro 的三分之一，價格或與高階 iPhone 差不多。

Vision Pro 將於本月底在中國、日本、歐洲等國家上市，但出貨量縮減，有供應商上月已把 Vision Pro 零件產量減半，預計今年 5 到 8 月僅出貨約 10 萬台設備。據此推算，蘋果今年最多生產約 50 萬台 Vision Pro，產量到 8 月都不會大幅增長。

自 2 月在美國上市以來，Vision Pro 受到了不少批評，不少部落客和專欄作家指出內容不足、佩戴舒適度差、使用場景有限，導致有些使用者因此放棄了這款設備。

但供應鏈和製造這款頭戴顯示器的人員表示，蘋果仍打算在明年底前推出一款價格更低、功能更精簡的 Vision 系列產品，還有供應鏈人士跟曾在蘋果工作的員工指出，蘋果最初打算將 Vision 系列分為兩個版本，類似於 iPhone 的標準版和 Pro 版。

《The Information》此前也曾援引研發、製造和供應鏈三位知情人士報導，蘋果從 2022 年開始研發一款名為 N109 的低價 Vision 產品，目標是將價格控制在跟高端 iPhone 相當的水準，後者最高售價可達 1600 美元，原本將在今年底推出，但蘋果希望能保留 Vision Pro 的超高階顯示器，但顯示器是該設備最昂貴的零件之一。

三位人士表示，蘋果正與中國視涯科技 (SeeYA Technology) 合作來取代索尼，後者迄今一直是 Vision Pro 顯示器的唯一供應商。不過，製造方面的人士透露，視涯在達到蘋果標準方面一直面臨挑戰，這可能會導致合作失敗。

蘋果決定停止開發新一代高階頭戴顯示器，再次顯示出該公司正在調整其業務重點。蘋果加大了對 AI 功能的投入，同時放棄投入近十年的自駕車專案。

儘管蘋果未來可能會重啟高端 Vision 產品的研發，但暫時擱置新一代高階頭戴顯示器的開發，恐對擴增實境 (AR) 和虛擬實境 (VR) 行業的其他領域產生影響，因為這些行業將 Vision Pro 視為消費者是否對高端設備感興趣的重要參考。