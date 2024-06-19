盤後速報 - 得力(1464)下週(6月26日)除息0.25元，預估參考價14.05元
鉅亨網新聞中心 2024-06-19 17:05
得力(1464-TW)下週(6月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.25元。
以今日(6月19日)收盤價14.30元計算，預估參考價為14.05元，息值合計為0.25元，股息殖利率1.75%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月19日)收盤價做計算，僅提供參考）
得力(1464-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為各種紡織品之印染、整理加工製造及買賣業務。紗類原料之製造買賣、加工及進出口貿易業務。近5日股價下跌3.02%，集中市場加權指數上漲4.43%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/26
|14.30
|0.25
|1.75%
|0.0
|2023/08/24
|14.45
|0.4
|2.77%
|0.6
|2022/07/05
|13.15
|0.25
|1.9%
|0.0
|2021/08/13
|17.2
|0.3
|1.74%
|0.0
|2020/07/09
|21.65
|1.5
|6.93%
|0.0
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