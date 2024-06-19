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鉅亨速報

盤後速報 - 得力(1464)下週(6月26日)除息0.25元，預估參考價14.05元

鉅亨網新聞中心 2024-06-19 17:05

得力(1464-TW)下週(6月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.25元。

以今日(6月19日)收盤價14.30元計算，預估參考價為14.05元，息值合計為0.25元，股息殖利率1.75%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

得力(1464-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為各種紡織品之印染、整理加工製造及買賣業務。紗類原料之製造買賣、加工及進出口貿易業務。近5日股價下跌3.02%，集中市場加權指數上漲4.43%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/26 14.30 0.25 1.75% 0.0
2023/08/24 14.45 0.4 2.77% 0.6
2022/07/05 13.15 0.25 1.9% 0.0
2021/08/13 17.2 0.3 1.74% 0.0
2020/07/09 21.65 1.5 6.93% 0.0

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