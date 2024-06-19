加密貨幣浪潮襲向澳洲！VanEck比特幣現貨ETF明正式掛牌交易

鉅亨網新聞中心 2024-06-19 13:08

澳洲近日批准首檔比特幣現貨 ETF，資產管理公司 VanEck 拔得頭籌，旗下 VanEck 比特幣 ETF 將在明 (20) 日於澳洲證交所 (ASX) 正式掛牌交易，這一進展快過市場此前預期。

區塊鏈新聞媒體《W3C DAO》報導，比特幣現貨 ETF 登陸澳洲證交所是個重要的里程碑，在該證交所掛牌交易也為機構投資人和散戶帶來更大知名度、可信度和接觸比特幣的機會。

VanEck 發出聲明表示，該公司目前在美國、歐洲也有提供供類似 ETF，因此打算利用自身的專業知識跟基礎設施，為澳洲投資人提供一流的加密貨幣解決方案，VanEck 比特幣 ETF 是全澳洲成本最低的比特幣 ETF。

自 2021 年以來，VanEck 一直在澳洲推動比特幣現貨 ETF，成為第一家向澳洲證交所正式申請此類產品的實體。繼在美國取得成功和澳洲監管政策的進步後，該公司今年 2 月重新提交比特幣現貨 ETF 的申請。

VanEck 是美國比特幣現貨 ETF 發行人之一，旗下 VanEck 比特幣信託管理的資產超過 5.29 億美元，市值為 6.6 億美元。

VanEck 亞太區執行長 Arian Neiron 表示，很高興將比特幣作為受監管的金融產品引入澳洲市場，並在主要資本市場目的地澳洲證交所上市。透過在澳洲證交所獲取比特幣的需求一直在增加，許多客戶表示已準備好投資分配。

該 ETF 為澳洲投資人提供了直接投資比特幣的機會，以及一條更安全、更受監管的比特幣投資管道，解決人們對直接加密貨幣投資通常伴隨的波動性和網路安全風險的擔憂。除 VanEck 外，澳洲發行商 BetaShares 及 DigitalX 也正在申請於澳洲證交所推出現貨比特幣 ETF。