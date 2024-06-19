首度發佈！《Fortune》東南亞500強印尼企業上榜數最多 營收唯一破千億是它

鉅亨網新聞中心 2024-06-19 16:40

近年來，拜西方業者分散供應鏈之賜，東南亞在全球經濟中的地位日益凸顯，加上當地經濟快速成長，國內生產毛額在 2015 到 2023 年間激增 56% 以上至近 4 兆美元，《Fortune》雜誌更首度針對當地發佈 500 強企業排名。

榜單中有一個顯著特點，即少數幾家業務遍及全球的巨頭企業遙遙領先於其他企業，但可能也正是因為海外業務佔比較大，在去年東南亞經濟成長的背景下，這些頂級企業的收入卻縮水。

東南亞五大頂尖企業佔據東南亞 500 強企業總收入的 26%，與當地其他同業相比尤其突出，這五家包括三家新加坡大宗商品貿易巨頭托克集團 (Trafigura)、奧蘭集團和豐益國際，以及泰國跟印尼兩家國營石油公司。

在地緣政治緊張、供應鏈中斷以及中國和歐洲等市場不確定性的多重衝擊下，這五家東南亞頂尖企業去年營收年減 16%，但榜單上占榜單總收入 74% 的其他 495 家公司，營收卻成長 4%。這些上榜企業總營收年減 2.5% 至 1.79 兆美元，縮水 450 億美元，獲利也年減 9.6% 至近 1300 億美元，較 2022 年減少 139 億美元。

即便營收有所下滑，但一些巨頭的獲利卻有所成長，榜單上排名第一的托克集團去年營收年減 23% 至 2440 億美元，但獲利達 74 億美元，改寫歷史新高紀錄。東南亞地區尚無其他企業收入突破千億美元大關。

榜單上排名第二的泰國國家石油公司，營收雖下滑 6%，但獲利卻年增逾 23% 至 32 億美元。

至於東南亞最賺錢的公司是星展銀行，去年盈餘為 75 億美元，在整體榜單中排名第十。此區獲利最高的前 20 家企業，有九家是銀行。

隨著疫後持續復甦，航空公司和機場也蓬勃發展。新加坡樟宜機場集團營收幾乎翻倍，泰國機場集團和泰國亞洲航空公司的營收增幅更是有過之而無不及。

此外，消費網路平台去年也強勢回歸，但獲利表現好壞各半。旗下擁有數位支付服務和線上遊戲平台的新加坡 Sea 集團首度實現獲利，競爭對手 Grab 的虧損也大幅減少，從前年的 17 億美元降至 4.34 億美元，但印尼最大的超級應用程式 GoTo 虧損 59 億美元，成為榜單上虧損最高的公司，主要因為 GoTo 將其線上購物業務 Tokopedia 的控股權轉讓給 TikTok，導致 49 億美元的巨額資產減記。

在東南亞 500 強榜單中，最大製造商非偉創力 (Flex) 莫屬，以 264 億美元的營收位列榜單第 8 位。