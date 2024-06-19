連14年！香港再奪全球最難買房城市榜首 前十名美城市佔5個
鉅亨網新聞中心 2024-06-19 14:39
根據國際公共政策顧問機構 Demographia 最新發表的國際住房負擔能力（Demographic International Housing Affordability）年度報告，香港蟬聯全球房價最難負擔城市榜首，連 14 年奪冠，其後是雪梨跟溫哥華，但在前十名中，美國包辦 5 個，其中加州高達 4 個。
報告中指出，住房危機是向上流動的障礙，加州面臨著極其嚴重的階層分化風險。該報告共同作者之一、加州查普曼大學人口統計與政策中心主任 Joel Kotkin 表示，相對於收入而言，高房價對加州產生明顯的影響，主要受害者是年輕人、少數族裔和移民。限制性住房措施可能被包裝成進步政策，但從社會角度來看，影響可能更應被定性為倒退。
Kotkin 提到的限制性住房政策為「城市遏制政策」，該舉措旨在限制城市無序擴張和增加人口密度，但這導致土地價格上漲，控制範圍內的土地價格，比控制範圍外高出 8 到 20 倍，進而導致房價大漲。
報告還示警，住房危機對中產階級的生存構成威脅，高昂的住房成本降低生活水準，加劇了貧困。土地成本的上升使得中產階級更加辛苦。
報告中建議各大城市開放土地供應，以降低住房成本，因為所有「高不可攀」的城市都遵循有利於增加人口密度的城市規劃政策。在美國房地產市場中，20 萬美元房價的消失體現了負擔能力日益惡化。
該報告針對 8 國 94 座主要市場做調查，將城市的家庭收入中位數以及房價中位數做了比較，列出 10 大最難負擔房價的地方。房價收入比低於 3 被認為是可負擔的，房價收入比越高則表示負擔能力越差。 9 以上則被歸為「高不可攀」的類別。在此類別的 11 個城市中，有 4 個位於加州。
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