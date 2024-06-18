盤後速報 - 大詠城(4538)下週(6月25日)除息0.8元，預估參考價20.05元
鉅亨網新聞中心 2024-06-18 17:05
大詠城(4538-TW)下週(6月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。
以今日(6月18日)收盤價20.85元計算，預估參考價為20.05元，息值合計為0.8元，股息殖利率3.83%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
大詠城(4538-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為工具機鑄件生產銷售。近5日股價上漲0.96%，櫃買市場加權指數上漲2.4%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/25
|20.85
|0.7982
|3.83%
|0.0
|2023/08/15
|22.4
|0.5453
|2.43%
|0.3635
|2022/06/14
|20.45
|0.5
|2.44%
|0.0
|2021/08/02
|19.85
|0.8
|4.03%
|0.0
|2020/07/30
|15.4
|0.2
|1.3%
|0.6
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