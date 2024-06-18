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鉅亨速報

盤後速報 - 大詠城(4538)下週(6月25日)除息0.8元，預估參考價20.05元

鉅亨網新聞中心 2024-06-18 17:05

大詠城(4538-TW)下週(6月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。

以今日(6月18日)收盤價20.85元計算，預估參考價為20.05元，息值合計為0.8元，股息殖利率3.83%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

大詠城(4538-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為工具機鑄件生產銷售。近5日股價上漲0.96%，櫃買市場加權指數上漲2.4%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/25 20.85 0.7982 3.83% 0.0
2023/08/15 22.4 0.5453 2.43% 0.3635
2022/06/14 20.45 0.5 2.44% 0.0
2021/08/02 19.85 0.8 4.03% 0.0
2020/07/30 15.4 0.2 1.3% 0.6

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