盤後速報 - 禾瑞亞(3556)下週(6月25日)除息0.9元，預估參考價52.8元
鉅亨網新聞中心 2024-06-18 17:05
禾瑞亞(3556-TW)下週(6月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.9元。
以今日(6月18日)收盤價53.70元計算，預估參考價為52.8元，息值合計為0.9元，股息殖利率1.68%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
禾瑞亞(3556-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為產品設計業。電子材料批發業。電子材料零售業。近5日股價上漲0.37%，櫃買市場加權指數上漲2.4%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/25
|53.70
|0.9
|1.68%
|0.0
|2023/07/06
|67.2
|4.7
|6.99%
|0.0
|2022/07/28
|68.2
|5.0
|7.33%
|0.4
|2021/08/26
|93.3
|3.15
|3.38%
|0.3
|2020/07/27
|64.4
|3.3
|5.12%
|0.0
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