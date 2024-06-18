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鉅亨速報

盤後速報 - 禾瑞亞(3556)下週(6月25日)除息0.9元，預估參考價52.8元

鉅亨網新聞中心 2024-06-18 17:05

禾瑞亞(3556-TW)下週(6月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.9元。

以今日(6月18日)收盤價53.70元計算，預估參考價為52.8元，息值合計為0.9元，股息殖利率1.68%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

禾瑞亞(3556-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為產品設計業。電子材料批發業。電子材料零售業。近5日股價上漲0.37%，櫃買市場加權指數上漲2.4%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/25 53.70 0.9 1.68% 0.0
2023/07/06 67.2 4.7 6.99% 0.0
2022/07/28 68.2 5.0 7.33% 0.4
2021/08/26 93.3 3.15 3.38% 0.3
2020/07/27 64.4 3.3 5.12% 0.0

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