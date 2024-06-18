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鉅亨速報

盤後速報 - 正德(2641)下週(6月25日)除息0.48元，預估參考價21.12元

鉅亨網新聞中心 2024-06-18 17:05

正德(2641-TW)下週(6月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.48元。

以今日(6月18日)收盤價21.60元計算，預估參考價為21.12元，息值合計為0.48元，股息殖利率2.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

正德(2641-TW)所屬產業為航運業，主要業務為船務代理業。海運承攬運送業。其他顧問服務業。近5日股價下跌8.98%，櫃買市場加權指數上漲2.4%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/25 21.60 0.4816 2.23% 0.0
2023/03/30 20.8 1.5 7.21% 0.0
2022/06/20 24.5 0.8 3.27% 0.0
2020/07/20 6.69 0.1 1.49% 0.1
2016/07/28 10.15 0.1 0.99% 0.0

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