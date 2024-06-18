盤後速報 - 正德(2641)下週(6月25日)除息0.48元，預估參考價21.12元
鉅亨網新聞中心 2024-06-18 17:05
正德(2641-TW)下週(6月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.48元。
以今日(6月18日)收盤價21.60元計算，預估參考價為21.12元，息值合計為0.48元，股息殖利率2.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
正德(2641-TW)所屬產業為航運業，主要業務為船務代理業。海運承攬運送業。其他顧問服務業。近5日股價下跌8.98%，櫃買市場加權指數上漲2.4%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/25
|21.60
|0.4816
|2.23%
|0.0
|2023/03/30
|20.8
|1.5
|7.21%
|0.0
|2022/06/20
|24.5
|0.8
|3.27%
|0.0
|2020/07/20
|6.69
|0.1
|1.49%
|0.1
|2016/07/28
|10.15
|0.1
|0.99%
|0.0
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