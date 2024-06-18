中國和澳洲 不讓分歧定義雙邊關係

鉅亨網新聞中心 2024-06-18 08:59

中國國務院總理李強周一（17 日）在坎培拉議會大廈同澳洲總理艾班尼斯舉行第九輪中澳總理年度會晤。

李強表示，今年是國家主席習近平對澳洲進行國是訪問和中澳建立全面戰略夥伴關係 10 周年。回顧 10 年來中澳關係發展歷程，最重要的經驗啟示就是要堅持相互尊重、求同存異、互利合作。去年 11 月艾班尼斯訪華以來，中澳各領域對話合作進一步恢復發展，兩國關係實現全面轉圜。中方願同澳方一道，保持住、發展好兩國關係當前來之不易的積極勢頭，合力打造更加成熟穩定、更加富有成果的中澳全面戰略夥伴關係。

李強指出，中澳關係的本質特徵是互利共贏，中澳發展對彼此是機遇而不是挑戰。中方願同澳方堅持全面戰略夥伴關係的定位，用好中澳戰略經濟對話等機制，不斷擴大貿易規模，積極拓展新能源車、再生能源發電等領域合作，加強地方、文旅等交流合作。希望澳方為中國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境，為雙方人員往來提供更多便利。中方願同澳方在地區和國際層面加強協調合作，從維護本地區和平穩定出發，反對陣營對抗和「新冷戰」，堅持開放包容、共同發展，攜手推進地區經濟一體化，建設開放型世界經濟。

艾班尼斯表示，樂見澳中關系走穩向好。澳方堅持「一個中國」政策，不支持「台灣獨立」。澳方支持中國發展繁榮，高度讚賞中國為世界減貧事業做出的重大貢獻，願同中方保持對話溝通，以慶祝澳中建立全面戰略夥伴關係 10 周年為契機，深化經貿、能源、人文、環境保護、因應氣候變遷等領域合作，加強兩國立法機構交往，不讓分歧定義雙邊關係，推動澳中關係持續改善和發展。歡迎更多中國學生和遊客來澳留學、旅遊。

兩國總理一致同意堅持中澳全面戰略伙伴關係定位，鞏固中澳關係改善發展勢頭，共同維護地區和世界和平、穩定與繁榮。雙方宣布年內將在澳舉行第十屆中澳科技合作聯委會會議、中澳高級別對話第八次會議、第八次中澳氣候變化部長級對話。中方將把澳大利亞納入單方面免簽國家範圍，雙方同意互為旅遊、商務、探親人員審發 3 至 5 年多次入境簽證。

兩國總理共同見證簽署戰略經濟對話、自貿協定實施、應對氣候變化、教育、文化等領域多項雙邊合作文件，並共同會見記者。雙方發表《中澳總理年度會晤聯合成果聲明》。

以下是《中澳總理年度會晤聯合成果聲明》全文：

一、應澳洲總理艾班尼斯邀請，李強於 2024 年 6 月 15 日至 18 日對澳洲進行正式訪問。李強總理訪問了阿得雷德、坎培拉和伯斯。

二、在 6 月 17 日訪問堪培拉期間，李強總理和艾班尼斯舉行會談，共同舉行中澳總理年度會晤，並共見記者。在年度會晤中，兩國領導人就中澳關係及重要國際和地區問題交換意見。

三、在中澳建立全面戰略夥伴關係 10 周年之際，兩國領導人重申對全面戰略夥伴關係的支持，以及成熟、穩定、建設性的雙邊關係的重要性。同雙方 2023 年 11 月發表的聯合成果聲明相一致，雙方重申 1972 年《中華人民共和國政府和澳洲政府關於中、澳兩國建立外交關係的聯合公報》的重要性，重申聯合公報中各自國家政策和立場，包括相互尊重、平等互利、穩定發展以及澳方「一個中國」政策承諾。雙方一致同意繼續發展雙邊關係，維護各自國家利益，明智管控分歧。

四、雙方肯定兩國領導人、部長和各層級官方開展定期接觸，支持雙邊關系持續穩定發展的重要性，歡迎 2023 年 11 月上一輪中澳總理年度會晤以來，雙方在關鍵雙邊對話方面取得的進展，包括 2024 年舉行的中澳外交與戰略對話和部長級經濟聯委會。雙方確認計劃於 2024 年重啟中澳戰略經濟對話。

五、雙方重申《聯合國憲章》以及世界貿易組織的重要性，同意繼續在聯合國、世界貿易組織、二十國集團、亞太經合組織、東亞峰會等多邊平台開展合作。雙方重視在《區域全面經濟夥伴關係協定》框架下的合作。

六、雙方歡迎進一步增進人文交流，強調人文交流對深化雙邊關系具有重要作用。歡迎兩國直航航班數量增加，帶動更多學生、遊客、商務人士互訪。歡迎便利人員往來措施的實施，包括向商務、旅遊、探親人員互惠簽發 3 至 5 年多次入境簽證。歡迎中澳高級別對話發揮的重要作用，計劃年內在阿德萊德舉行新一輪對話。歡迎雙方開展大熊貓保護合作。

七、兩國領導人見證雙方簽署關於教育與研究、氣候變化、中澳戰略經濟對話和進一步促進中澳自由貿易協定實施的合作諒解備忘錄，以及 1981 年《中澳文化合作協定》第十五個文化交流執行計畫（2024－2027 年度）。

八、兩國領導人同意雙方在以下領域保持和拓展接觸：

——政治對話，包括防務戰略磋商、國防部工作會晤，以及舉行雙邊海洋事務對話首次會議。

——雙邊貿易，包括兩國領導人 6 月 18 日在珀斯出席中澳工商界首席執行官圓桌會；歡迎實施「經認證的經營者」（AEO）互認安排；推進實施《區域全面經濟夥伴關係協定》；歡迎簽署標準、計量、知識產權、競爭、食品安全等領域的合作諒解備忘錄。

——氣候變遷、能源和環境，包括重啟雙邊氣候變遷和能源對話，年內在澳舉辦第八次中澳氣候變化部長級對話，啟動關於土壤碳檢測和氣候智慧型農業實踐的技術合作。

——人文交流，包括拓展合作以擴大中澳之間人員往來規模，加強文化、體育、教育、創新、學術、航空、衛生、旅遊等領域交流。

——邊境執法，在雙方共同關心的禁毒、打擊跨國有組織犯罪等領域雙邊執法合作基礎上，加強合作打擊非法煙草與電子煙走私。