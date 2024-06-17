薩爾瓦多推銀行法改革 將成立比特幣銀行

鉅亨網新聞中心 2024-06-18 08:36

繼 2021 年成為全球首個承認比特幣為法定貨幣並推出數位錢包應用程式 Chivo Wallet 的國家後，中南美洲國家薩爾瓦多政府近日又提議成立「比特幣銀行」，上週四 (13 日) 推出一項改革現行銀行法的舉措，引進一種可以提供比特幣和加密貨幣服務的新銀行。

該銀行法改革法案舉措包括 14 條新條款，將私人投資銀行 (PIB) 定義為「促進經濟發展和促進將金融資源引向商業和政府專案的國際重要工具」。若獲通過，將允許創建比特幣銀行，提供不同的服務，包括經濟風險管理、金融產品購買、投資管理、避險和其他金融衍生商品。這些服務將支持薩爾瓦多的任何法定貨幣如美元和比特幣。

此外，該法案明確指出，支持基於穩定幣的工具，為基於加密貨幣的投資工具打開大門，但成立上述比特幣銀行的要求非常嚴格，成立時應擁有 5000 萬美元的資本。另外，這些銀行服務對象非一般民眾，投資人必須證明自己擁有至少 25 萬美元的資產，並通過銀行專門知識測試，或證明自己擁有 50 萬美元的資產。

有「女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德認為，薩爾瓦多總統 Nayib Bukele 的稅收激勵措施有望推動薩爾瓦多經濟成長，且致力於將該國打造成比特幣和 AI 社區的中心，預估該國經濟未來五年內將成長十倍。目前，薩爾瓦多 GDP 規模約 300 億美元，平均國民所得為 450 美元。

她還提到 Bukele 採納 ARK Educate 的課程，包括機器人技術、儲能、人工智慧、區塊鏈和多組學技術，應用於薩爾瓦多的學校。

身為比特幣愛好者的 Bukele 年初成功連任總統，他的政府已安裝 300 個「挖礦」機器。根據薩爾瓦多 5 月 14 日的官方數據，自 2021 年以來，薩爾瓦多已開採近 474 個比特幣，這得益於一座火山驅動的地熱發電廠，按當前價格計算，薩爾瓦多政府的比特幣投資組合總額達到近 3.54 億美元。

自 2021 年 9 月以來，薩爾瓦多新增的 473.5 枚比特幣價值約 2900 萬美元，在 2022 年 11 月比特幣價格跌至約 1.6 萬美元時，Bukele 宣布薩爾瓦多將開始每日購買一枚比特幣。