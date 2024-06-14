鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sabra醫療保健不動產信託(SBRA-US)EPS預估下修至0.55元，預估目標價為16.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-17 18:13
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Sabra醫療保健不動產信託(SBRA-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.56元下修至0.55元，其中最高估值0.58元，最低估值0.54元，預估目標價為16.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.58(0.6)
|0.69
|0.65
|最低值
|0.54(0.54)
|0.58
|0.65
|平均值
|0.56(0.56)
|0.63
|0.65
|中位數
|0.55(0.56)
|0.63
|0.65
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.91億
|7.48億
|7.86億
|8.34億
|最低值
|6.45億
|6.63億
|6.77億
|8.34億
|平均值
|6.67億
|7.02億
|7.21億
|8.34億
|中位數
|6.71億
|6.87億
|7.01億
|8.34億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.37
|0.67
|-0.52
|-0.34
|0.06
|營業收入
|6.00億
|5.90億
|5.82億
|6.18億
|6.56億
詳細資訊請看美股內頁：
Sabra醫療保健不動產信託(SBRA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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