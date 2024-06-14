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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sabra醫療保健不動產信託(SBRA-US)EPS預估下修至0.55元，預估目標價為16.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-17 18:13

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Sabra醫療保健不動產信託(SBRA-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.56元下修至0.55元，其中最高估值0.58元，最低估值0.54元，預估目標價為16.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.58(0.6)0.690.65
最低值0.54(0.54)0.580.65
平均值0.56(0.56)0.630.65
中位數0.55(0.56)0.630.65

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.91億7.48億7.86億8.34億
最低值6.45億6.63億6.77億8.34億
平均值6.67億7.02億7.21億8.34億
中位數6.71億6.87億7.01億8.34億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.370.67-0.52-0.340.06
營業收入6.00億5.90億5.82億6.18億6.56億

詳細資訊請看美股內頁：
Sabra醫療保健不動產信託(SBRA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSBRA

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