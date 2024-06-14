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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cerevel Therapeutics Holdings Inc(CERE-US)EPS預估上修至-2.64元，預估目標價為45.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-17 18:12

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Cerevel Therapeutics Holdings Inc(CERE-US)做出2024年EPS預估：中位數由-2.75元上修至-2.64元，其中最高估值-1.76元，最低估值-3.25元，預估目標價為45.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-1.76(-1.76)-2.56-2.3-1.1
最低值-3.25(-3.25)-3.3-3.01-1.91
平均值-2.62(-2.68)-2.89-2.75-1.54
中位數-2.64(-2.75)-2.85-2.95-1.62

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.000.001.21億4.03億
最低值0.000.001,950萬9,420萬
平均值0.000.006,787萬2.88億
中位數0.000.006,300萬3.67億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-2.01-1.65-2.32-2.67
營業收入0.000.000.000.00

詳細資訊請看美股內頁：
Cerevel Therapeutics Holdings Inc(CERE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCERE

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