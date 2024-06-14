鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cerevel Therapeutics Holdings Inc(CERE-US)EPS預估上修至-2.64元，預估目標價為45.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-17 18:12
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Cerevel Therapeutics Holdings Inc(CERE-US)做出2024年EPS預估：中位數由-2.75元上修至-2.64元，其中最高估值-1.76元，最低估值-3.25元，預估目標價為45.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-1.76(-1.76)
|-2.56
|-2.3
|-1.1
|最低值
|-3.25(-3.25)
|-3.3
|-3.01
|-1.91
|平均值
|-2.62(-2.68)
|-2.89
|-2.75
|-1.54
|中位數
|-2.64(-2.75)
|-2.85
|-2.95
|-1.62
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.00
|0.00
|1.21億
|4.03億
|最低值
|0.00
|0.00
|1,950萬
|9,420萬
|平均值
|0.00
|0.00
|6,787萬
|2.88億
|中位數
|0.00
|0.00
|6,300萬
|3.67億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.01
|-1.65
|-2.32
|-2.67
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
詳細資訊請看美股內頁：
Cerevel Therapeutics Holdings Inc(CERE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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