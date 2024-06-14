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鉅亨速報

盤後速報 - 全宇昕(6651)下週(6月24日)除息4元，預估參考價73.3元

鉅亨網新聞中心 2024-06-17 17:05

全宇昕(6651-TW)下週(6月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。

以今日(6月17日)收盤價77.30元計算，預估參考價為73.3元，息值合計為4.0元，股息殖利率5.17%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

全宇昕(6651-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。電子材料零售業。近5日股價上漲0.13%，櫃買市場加權指數上漲2.13%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/24 77.30 4.0 5.17% 0.0
2023/07/25 80.4 6.0 7.46% 0.0
2022/08/23 84.1 4.0012 4.76% 0.5001
2021/08/10 130.0 3.0 2.31% 0.0
2020/08/11 46.88 1.0 2.13% 1.0

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