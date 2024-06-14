盤後速報 - 全宇昕(6651)下週(6月24日)除息4元，預估參考價73.3元
鉅亨網新聞中心 2024-06-17 17:05
全宇昕(6651-TW)下週(6月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。
以今日(6月17日)收盤價77.30元計算，預估參考價為73.3元，息值合計為4.0元，股息殖利率5.17%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
全宇昕(6651-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。電子材料零售業。近5日股價上漲0.13%，櫃買市場加權指數上漲2.13%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/24
|77.30
|4.0
|5.17%
|0.0
|2023/07/25
|80.4
|6.0
|7.46%
|0.0
|2022/08/23
|84.1
|4.0012
|4.76%
|0.5001
|2021/08/10
|130.0
|3.0
|2.31%
|0.0
|2020/08/11
|46.88
|1.0
|2.13%
|1.0
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