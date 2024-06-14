盤後速報 - 亞信(3169)下週(6月24日)除息3.5元，預估參考價130.0元
鉅亨網新聞中心 2024-06-17 17:05
亞信(3169-TW)下週(6月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。
以今日(6月17日)收盤價133.50元計算，預估參考價為130.0元，息值合計為3.5元，股息殖利率2.62%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
亞信(3169-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為通信及混合信號接收處理積體電路。資訊及多媒體繪圖, 相關積體電路及繪圖板。非同步傳輸模式積體電路及模組。近5日股價上漲1.5%，櫃買市場加權指數上漲2.13%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/24
|133.50
|3.5
|2.62%
|0.0
|2023/07/04
|129.0
|5.5
|4.26%
|0.0
|2022/08/18
|136.0
|5.0
|3.68%
|0.0
|2021/08/26
|142.5
|2.5
|1.75%
|0.0
|2020/07/14
|38.35
|2.1
|5.48%
|0.0
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