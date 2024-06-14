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鉅亨速報

盤後速報 - 亞信(3169)下週(6月24日)除息3.5元，預估參考價130.0元

鉅亨網新聞中心 2024-06-17 17:05

亞信(3169-TW)下週(6月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。

以今日(6月17日)收盤價133.50元計算，預估參考價為130.0元，息值合計為3.5元，股息殖利率2.62%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

亞信(3169-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為通信及混合信號接收處理積體電路。資訊及多媒體繪圖, 相關積體電路及繪圖板。非同步傳輸模式積體電路及模組。近5日股價上漲1.5%，櫃買市場加權指數上漲2.13%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/24 133.50 3.5 2.62% 0.0
2023/07/04 129.0 5.5 4.26% 0.0
2022/08/18 136.0 5.0 3.68% 0.0
2021/08/26 142.5 2.5 1.75% 0.0
2020/07/14 38.35 2.1 5.48% 0.0

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亞信133.5-1.48%

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