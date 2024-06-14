中國5月工業生產放緩 零售銷售優於預期

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-17 10:45

最新數據顯示，中國 5 月工業生產放緩，但零售銷售優於預期，顯示經濟復甦失衡的情況可能正在改善。

中國國家統計局周一（17 日）公布的數據顯示，5 月工業生產年增 5.6%，增幅小於前值的 6.7%，也不如經濟學家原估的 6.2%。5 月零售銷售年增 3.7%，增幅大於經濟學家預測的 3%。

具體經濟數據如下：

5 月零售銷售年增 3.7%，增幅大於前值的 2.3%。

5 月工業生產年增 5.6%，增幅小於前值的 6.7%。

5 月城鎮調查失業率與去年同期相比，下降 0.2 個百分點。

1～5 月全國房地產開發投資較去年同期衰減 10.1%，降幅大於前值的 9.8%。

國家統計局新聞發言人劉愛華周一說，下階段，消費者物價指數（CPI）會繼續溫和回升。從食品價格來看，目前應季果蔬大量上市，食品價格仍將處於季節性低點；工業消費品目前總體供應充足，有利於價格穩定；從服務價格看，隨著服務需求進一步恢復，服務價格有望繼續回升。

此外，劉愛華周一指出，5 月中旬以來，有關部門和地區進一步調整房地產政策，房地產市場出現一些積極變化，目前房地產市場依然處於調整階段。

國家統計局表示， 總的來看，5 月經濟運行總體平穩，主要指標回升，新動能較快成長，但也要看到，當前外部環境複雜嚴峻，國內有效需求依然不足，經濟持續回升仍面臨諸多困難挑戰。