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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過6.35億美元，波幣(WAVES)24小時漲幅達7.85%

鉅亨網新聞中心 2024-06-16 17:15

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格66,210.97美元，24小時漲跌幅-0.09%；以太幣(ETH)現報價格3,550.18美元，24小時漲跌幅+0.34%。

亮點幣種：以太幣(ETH)24小時成交量達6.35億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達5.7億美元；Notcoin(NOT)24小時成交量達4.3億美元。

24小時漲幅：波幣(WAVES)24小時漲幅7.85%；TRU(TRU)24小時漲幅7.37%；可汗幣(KNC)24小時漲幅7.26%。

24小時跌幅：FTT(FTT)24小時跌幅14.4%；CRV(CRV)24小時跌幅8.16%；TerraClassicUSD(USTC)24小時跌幅7.93%。

近一週漲幅：Highstreet(HIGH)近一週漲幅40.6%；Wormhole(W)近一週漲幅34%；FLOKI(FLOKI)近一週漲幅27.6%。

近一週跌幅：BAKE(BAKE)近一週跌幅47.2%；UNI(UNI)近一週跌幅17.3%；Ethereum Name Service(ENS)近一週跌幅12.2%。

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