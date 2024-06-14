鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過6.35億美元，波幣(WAVES)24小時漲幅達7.85%

鉅亨網新聞中心 2024-06-16 17:15

24小時漲幅：波幣(WAVES)24小時漲幅7.85%；TRU(TRU)24小時漲幅7.37%；可汗幣(KNC)24小時漲幅7.26%。

24小時跌幅：FTT(FTT)24小時跌幅14.4%；CRV(CRV)24小時跌幅8.16%；TerraClassicUSD(USTC)24小時跌幅7.93%。

近一週漲幅：Highstreet(HIGH)近一週漲幅40.6%；Wormhole(W)近一週漲幅34%；FLOKI(FLOKI)近一週漲幅27.6%。