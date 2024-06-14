鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過8.44億美元，LPT(LPT)24小時漲幅達6.34%

鉅亨網新聞中心 2024-06-16 10:15

24小時漲幅：LPT(LPT)24小時漲幅6.34%；波幣(WAVES)24小時漲幅6.02%；TRU(TRU)24小時漲幅4.04%。

24小時跌幅：FTT(FTT)24小時跌幅23.8%；球迷幣(PSG)24小時跌幅11%；BounceBit(BB)24小時跌幅11.5%。

近一週漲幅：Highstreet(HIGH)近一週漲幅40.6%；Wormhole(W)近一週漲幅34%；FLOKI(FLOKI)近一週漲幅27.6%。