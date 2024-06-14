鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過17.6億美元，車厘子(CHZ)24小時漲幅達10.5%

鉅亨網新聞中心 2024-06-15 17:15

24小時漲幅：車厘子(CHZ)24小時漲幅10.5%；Polymesh(POLYX)24小時漲幅8.96%；FIS(FIS)24小時漲幅8.95%。

24小時跌幅：BAKE(BAKE)24小時跌幅15.2%；球迷幣(PSG)24小時跌幅9.92%；SFP(SFP)24小時跌幅7.86%。

近一週漲幅：Highstreet(HIGH)近一週漲幅47.9%；Wormhole(W)近一週漲幅31.6%；CRV(CRV)近一週漲幅29.1%。