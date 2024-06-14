鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過17.6億美元，車厘子(CHZ)24小時漲幅達10.5%
鉅亨網新聞中心 2024-06-15 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格66,277.29美元，24小時漲跌幅-1.21%；以太幣(ETH)現報價格3,538美元，24小時漲跌幅+0.51%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達17.6億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達11.89億美元；USDC(USDC)24小時成交量達6.41億美元。
24小時漲幅：車厘子(CHZ)24小時漲幅10.5%；Polymesh(POLYX)24小時漲幅8.96%；FIS(FIS)24小時漲幅8.95%。
24小時跌幅：BAKE(BAKE)24小時跌幅15.2%；球迷幣(PSG)24小時跌幅9.92%；SFP(SFP)24小時跌幅7.86%。
近一週漲幅：Highstreet(HIGH)近一週漲幅47.9%；Wormhole(W)近一週漲幅31.6%；CRV(CRV)近一週漲幅29.1%。
近一週跌幅：BAKE(BAKE)近一週跌幅30.8%；可汗幣(KNC)近一週跌幅16.2%；Ark(ARK)近一週跌幅10.2%。
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