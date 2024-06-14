鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過18.64億美元，MANTRA(OM)24小時漲幅達12.4%

鉅亨網新聞中心 2024-06-15 10:15

24小時漲幅：MANTRA(OM)24小時漲幅12.4%；Ethernity Chain(ERN)24小時漲幅12.3%；Polymesh(POLYX)24小時漲幅11.2%。

24小時跌幅：可汗幣(KNC)24小時跌幅12.1%；BAKE(BAKE)24小時跌幅8.1%；Lido DAO(LDO)24小時跌幅9.27%。

近一週漲幅：Highstreet(HIGH)近一週漲幅47.9%；Wormhole(W)近一週漲幅31.6%；CRV(CRV)近一週漲幅29.1%。