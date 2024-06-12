〈能源盤後〉美PPI通膨放緩 原油守住小漲

鉅亨網編譯許家華 2024-06-14 05:38

原油期貨價格周四 (13 日) 小幅上漲，係因在美國躉售通膨數據疲軟中找到支撐力。

能源商品價格

7 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 12 美分或 0.2%，收每桶 78.62 美元。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 15 美分或 0.2%，收每桶 82.75 美元。

7 月交割的汽油期貨價格下跌 0.9%，收每加侖 2.416 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.9% ，收每加侖 2.487 美元。

7 月交割的天然氣價格下跌 2.8%，收每百萬 Btu 2.959 美元。

市場驅動力

前一日公布的 5 月份消費者物價 (CPI) 通膨較預期放緩，接著周五公布的 5 月份生產者物價 (PPI) 通膨也較預期放緩，原油期貨價格獲得支撐。

分析師表示，這讓聯準會 (Fed) 今年降息兩次的可能性增加。

Arbeter Investments 總裁 Mark Arbeter 表示，上週二 WTI 在每桶 72.48 美元處獲得支撐後，原油近期技術面也看好。「原油自看跌通道底部反彈，這可能是不錯的信號，因為每日動能已循環進入超賣區域。」

他補充說，WTI 已自 2023 年底至 2024 年初觸及的底部跌入技術圖支撐位 68 美元至 76 美元之間的強勁支撐區域。