〈能源盤後〉美PPI通膨放緩 原油守住小漲
鉅亨網編譯許家華 2024-06-14 05:38
原油期貨價格周四 (13 日) 小幅上漲，係因在美國躉售通膨數據疲軟中找到支撐力。
能源商品價格
市場驅動力
前一日公布的 5 月份消費者物價 (CPI) 通膨較預期放緩，接著周五公布的 5 月份生產者物價 (PPI) 通膨也較預期放緩，原油期貨價格獲得支撐。
分析師表示，這讓聯準會 (Fed) 今年降息兩次的可能性增加。
Arbeter Investments 總裁 Mark Arbeter 表示，上週二 WTI 在每桶 72.48 美元處獲得支撐後，原油近期技術面也看好。「原油自看跌通道底部反彈，這可能是不錯的信號，因為每日動能已循環進入超賣區域。」
他補充說，WTI 已自 2023 年底至 2024 年初觸及的底部跌入技術圖支撐位 68 美元至 76 美元之間的強勁支撐區域。
他稱，中期趨勢仍然看跌，但確實出現「錯誤的崩潰」。WTI 可能需要突破每桶 79 至 80 美元區域才能確認新的上升趨勢，而從長遠來看，它可能會「在 60 美元中期和 90 美元中期之間尋找看漲基礎」。
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