供應鏈調整！上市櫃赴陸投資家數比重跌破7成 5年來首見

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-13 22:43

金管會今 (13) 日公布最新統計，截至今年第一季，國內上市櫃公司赴大陸投資家數占全體比重跌破 7 成，為 5 年來首見，單季減少 13 家，證期局官員分析，可能與供應鏈調整有關，公司基於策略考量關閉大陸據點。

根據證交所及櫃買中心彙總國內上市 (櫃) 公司對陸投資情形，截至 2024 年第 1 季止，上市公司 685 家、上櫃公司 511 家，合計 1196 家赴大陸投資，占全體上市 (櫃) 公司總家數 1721 家之 69.49%，較 2023 年底減少 13 家。

截至 2024 年第 1 季止，上市公司累計投資新台幣 2 兆 5280 億元，上櫃公司 2554 億元，合計 2 兆 7834 億元，較 2023 年底增加 478 億元。

證期局主秘尚光琪說明，主要是公司基於營運策略考量增加對子公司之持股、因應子公司業務拓展及受匯率變動影響，使得對陸投資金額增加。上市、上櫃公司分別以電腦及週邊設備業、電子零組件業累計投資金額較大。

在大陸投資損益部分，上市公司獲利 949 億元，上櫃公司獲利 63 億元，合計獲利 1012 億元，整體較去年第一季增加 289 億元，與歷年同期相較，獲利金額為第二高。

上市及上櫃公司本期投資利益分別較去年同期增加 239 億元及 50 億元，主因半導體業及電子零組件業，受惠於 AI 及車用電子需求成長，帶動相關供應鏈公司營運成長。

今年第 1 季投資收益匯回金額 311 億元，截至第 1 季止，上市、上櫃公司投資收益累計匯回金額分別為 8078 億元及 775 億元，合計 8853 億元，占累積原始投資金額之 31.81%。