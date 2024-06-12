鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估上修至0.77元，預估目標價為88元
鉅亨網新聞中心 2024-06-13 18:11
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.67元上修至0.77元，其中最高估值1.09元，最低估值0.05元，預估目標價為88元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|1.09(1.09)
|7.02
|11.11
|最低值
|0.05(0.05)
|3.76
|8.13
|平均值
|0.66(0.66)
|5.56
|9.26
|中位數
|0.77(0.67)
|5.67
|8.9
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|53,618,020
|76,708,140
|100,189,310
|最低值
|44,431,000
|52,465,000
|76,939,000
|平均值
|49,064,270
|69,882,760
|91,409,320
|中位數
|50,191,000
|70,359,540
|94,254,490
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|-2.4
|4.72
|7.4
|2.51
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|29,892,306
|56,952,275
|85,604,158
|61,005,514
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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