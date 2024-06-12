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鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估上修至0.77元，預估目標價為88元

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 18:11

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.67元上修至0.77元，其中最高估值1.09元，最低估值0.05元，預估目標價為88元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值1.09(1.09)7.0211.11
最低值0.05(0.05)3.768.13
平均值0.66(0.66)5.569.26
中位數0.77(0.67)5.678.9

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值53,618,02076,708,140100,189,310
最低值44,431,00052,465,00076,939,000
平均值49,064,27069,882,76091,409,320
中位數50,191,00070,359,54094,254,490

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS-2.44.727.42.51
營業收入
(單位：新台幣千元)		29,892,30656,952,27585,604,15861,005,514

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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