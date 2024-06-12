鉅亨速報 - Factset 最新調查：世界(5347-TW)EPS預估上修至4.11元，預估目標價為90元
鉅亨網新聞中心 2024-06-13 18:11
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對世界(5347-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.05元上修至4.11元，其中最高估值4.97元，最低估值3.17元，預估目標價為90元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|4.97(4.97)
|6.17
|6.62
|最低值
|3.17(3.17)
|4.29
|4.4
|平均值
|4.06(4.05)
|5.24
|5.58
|中位數
|4.11(4.05)
|5.2
|5.56
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|46,769,000
|55,798,390
|58,944,850
|最低值
|39,691,000
|46,235,000
|46,862,660
|平均值
|44,247,480
|51,136,490
|53,724,480
|中位數
|44,320,660
|51,123,500
|53,761,040
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.5
|9.32
|7.21
|3.85
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|38,272,570
|51,694,310
|43,951,087
|33,131,202
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5347/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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