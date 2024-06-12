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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：世界(5347-TW)EPS預估上修至4.11元，預估目標價為90元

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 18:11

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對世界(5347-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.05元上修至4.11元，其中最高估值4.97元，最低估值3.17元，預估目標價為90元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值4.97(4.97)6.176.62
最低值3.17(3.17)4.294.4
平均值4.06(4.05)5.245.58
中位數4.11(4.05)5.25.56

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值46,769,00055,798,39058,944,850
最低值39,691,00046,235,00046,862,660
平均值44,247,48051,136,49053,724,480
中位數44,320,66051,123,50053,761,040

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.59.327.213.85
營業收入
(單位：新台幣千元)		38,272,57051,694,31043,951,08733,131,202

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5347/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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