盤後速報 - 明係(6804)下週(6月20日)除息2.6元，預估參考價45.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:06
明係(6804-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.6元。
以今日(6月13日)收盤價48.10元計算，預估參考價為45.5元，息值合計為2.6元，股息殖利率5.41%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）
明係(6804-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為自行車及零組件製造。近5日股價下跌2.04%，櫃買市場加權指數上漲1.81%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/20
|48.10
|2.6
|5.41%
|0.0
|2023/06/13
|72.0
|2.6
|3.61%
|0.0
|2022/07/11
|52.0
|0.5937
|1.14%
|0.0
|2021/08/25
|42.95
|0.4518
|1.05%
|0.0
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