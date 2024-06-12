search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 明係(6804)下週(6月20日)除息2.6元，預估參考價45.5元

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:06

明係(6804-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.6元。

以今日(6月13日)收盤價48.10元計算，預估參考價為45.5元，息值合計為2.6元，股息殖利率5.41%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）

明係(6804-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為自行車及零組件製造。近5日股價下跌2.04%，櫃買市場加權指數上漲1.81%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/20 48.10 2.6 5.41% 0.0
2023/06/13 72.0 2.6 3.61% 0.0
2022/07/11 52.0 0.5937 1.14% 0.0
2021/08/25 42.95 0.4518 1.05% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情
台股首頁我要存股

集中市場加權指數22312.041.19%

相關權證

加權指數法興 槓桿25.53
加權指數法興 槓桿18.94




Empty