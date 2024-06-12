盤後速報 - 大豐電(6184)下週(6月20日)除息3元，預估參考價52.4元
鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05
大豐電(6184-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
以今日(6月13日)收盤價55.40元計算，預估參考價為52.4元，息值合計為3.0元，股息殖利率5.42%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）
大豐電(6184-TW)所屬產業為其他業，主要業務為有線電視系統之經營。電視接收機、發射機之研究設計、製造、銷售與修護。電視機械設備及材料之買賣、進口業務及電信事業。近5日股價下跌0.9%，集中市場加權指數上漲2.63%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/20
|55.40
|3.0
|5.42%
|0.0
|2023/06/20
|53.1
|3.0
|5.65%
|0.0
|2022/07/07
|48.6
|3.0
|6.17%
|0.0
|2021/07/19
|46.5
|3.0
|6.45%
|0.0
|2020/07/02
|44.7
|3.0
|6.71%
|0.0
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