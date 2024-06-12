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鉅亨速報

盤後速報 - 大豐電(6184)下週(6月20日)除息3元，預估參考價52.4元

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05

大豐電(6184-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

以今日(6月13日)收盤價55.40元計算，預估參考價為52.4元，息值合計為3.0元，股息殖利率5.42%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）

大豐電(6184-TW)所屬產業為其他業，主要業務為有線電視系統之經營。電視接收機、發射機之研究設計、製造、銷售與修護。電視機械設備及材料之買賣、進口業務及電信事業。近5日股價下跌0.9%，集中市場加權指數上漲2.63%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/20 55.40 3.0 5.42% 0.0
2023/06/20 53.1 3.0 5.65% 0.0
2022/07/07 48.6 3.0 6.17% 0.0
2021/07/19 46.5 3.0 6.45% 0.0
2020/07/02 44.7 3.0 6.71% 0.0

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