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鉅亨速報

盤後速報 - 全漢(3015)下週(6月20日)除息3.2元，預估參考價62.4元

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05

全漢(3015-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.2元。

以今日(6月13日)收盤價65.60元計算，預估參考價為62.4元，息值合計為3.2元，股息殖利率4.88%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）

全漢(3015-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電源供應器之製造銷售。近5日股價上漲1.53%，集中市場加權指數上漲2.63%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/20 65.60 3.2 4.88% 0.0
2023/06/26 52.5 3.8 7.24% 0.0
2022/06/27 40.05 3.3 8.24% 0.0
2021/06/29 48.2 3.0 6.22% 0.0
2020/07/16 24.45 1.5401 6.3% 0.0

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