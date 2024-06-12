盤後速報 - 全漢(3015)下週(6月20日)除息3.2元，預估參考價62.4元
鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05
全漢(3015-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.2元。
以今日(6月13日)收盤價65.60元計算，預估參考價為62.4元，息值合計為3.2元，股息殖利率4.88%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）
全漢(3015-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電源供應器之製造銷售。近5日股價上漲1.53%，集中市場加權指數上漲2.63%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/20
|65.60
|3.2
|4.88%
|0.0
|2023/06/26
|52.5
|3.8
|7.24%
|0.0
|2022/06/27
|40.05
|3.3
|8.24%
|0.0
|2021/06/29
|48.2
|3.0
|6.22%
|0.0
|2020/07/16
|24.45
|1.5401
|6.3%
|0.0
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