search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 神腦(2450)下週(6月20日)除息2元，預估參考價37.8元

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05

神腦(2450-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(6月13日)收盤價39.80元計算，預估參考價為37.8元，息值合計為2.0元，股息殖利率5.03%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）

神腦(2450-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為通訊產品之代理及買賣。行動電話及相關配件之代理及買賣。近5日股價下跌0.75%，集中市場加權指數上漲2.63%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/20 39.80 2.0 5.03% 0.0
2023/06/20 36.9 2.2 5.96% 0.0
2022/06/23 33.0 2.0 6.06% 0.0
2021/06/23 34.0 1.5 4.41% 0.0
2020/06/30 30.7 1.45 4.72% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情
台股首頁我要存股

集中市場加權指數22312.041.19%
神腦39.80.38%

相關權證

加權指數法興 槓桿25.53
加權指數法興 槓桿18.94




Empty