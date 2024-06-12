盤後速報 - 神腦(2450)下週(6月20日)除息2元，預估參考價37.8元
鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05
神腦(2450-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(6月13日)收盤價39.80元計算，預估參考價為37.8元，息值合計為2.0元，股息殖利率5.03%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）
神腦(2450-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為通訊產品之代理及買賣。行動電話及相關配件之代理及買賣。近5日股價下跌0.75%，集中市場加權指數上漲2.63%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/20
|39.80
|2.0
|5.03%
|0.0
|2023/06/20
|36.9
|2.2
|5.96%
|0.0
|2022/06/23
|33.0
|2.0
|6.06%
|0.0
|2021/06/23
|34.0
|1.5
|4.41%
|0.0
|2020/06/30
|30.7
|1.45
|4.72%
|0.0
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