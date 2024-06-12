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鉅亨速報

盤後速報 - 固緯(2423)下週(6月20日)除息2.2元，預估參考價40.9元

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05

固緯(2423-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.2元。

以今日(6月13日)收盤價43.10元計算，預估參考價為40.9元，息值合計為2.2元，股息殖利率5.1%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）

固緯(2423-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為儀器。通訊。其他。近5日股價上漲0.95%，集中市場加權指數上漲2.63%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/20 43.10 2.2 5.1% 0.0
2023/06/20 38.9 2.0 5.14% 0.0
2022/06/22 28.1 1.5 5.34% 0.0
2021/07/22 25.35 1.2 4.73% 0.0
2020/07/01 24.65 1.5 6.09% 0.0

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