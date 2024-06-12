盤後速報 - 固緯(2423)下週(6月20日)除息2.2元，預估參考價40.9元
鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05
固緯(2423-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.2元。
以今日(6月13日)收盤價43.10元計算，預估參考價為40.9元，息值合計為2.2元，股息殖利率5.1%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）
固緯(2423-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為儀器。通訊。其他。近5日股價上漲0.95%，集中市場加權指數上漲2.63%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/20
|43.10
|2.2
|5.1%
|0.0
|2023/06/20
|38.9
|2.0
|5.14%
|0.0
|2022/06/22
|28.1
|1.5
|5.34%
|0.0
|2021/07/22
|25.35
|1.2
|4.73%
|0.0
|2020/07/01
|24.65
|1.5
|6.09%
|0.0
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