AI+晶片製造當領頭羊 上海科創板開板5年市值破5.28兆人民幣

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-13 13:26

上海科創板在五年前的今天 (2019 年 6 月 13 日) 舉辦開板儀式，截至 2024 年 6 月 6 日，科創板已有 572 家上市公司，市值高達 5.28 兆人民幣，IPO 總融資額高達 9,091.36 億人民幣。瑞銀集團指出，人工智慧、晶片製造等高科技業正紅火，科創板上市公司的表現正亮眼、最富潛力。

此外，從上市前一年 (2018)、上市當年 (2019) 到上市後一年 (2020)，科創板上市公司的研發費用年均複合增長率為 25.29%，淨利潤年均複合增長率為 37.11%。

瑞銀集團中國區總裁及瑞銀證券董事長錢于軍表示：科創板在過去五年支援了超過 500 家科技企業的發展，體現了其在吸引和培育科技創新企業和實體經濟方面的顯著成效。總體而言，這些企業在首發上市後對研發的投入顯著增加，營業收入和利潤亦有顯著提升，可以看到科創板對科技創新企業有明顯的正面引導和賦能作用。

科創板作為註冊制改革的試驗田，瑞銀證券全球投資銀行部聯席主管孫利軍指出，科創板帶領了其他板塊資本市場的深化改革，5 年內為創業板、主機板的註冊制存量改革平穩過渡，和北交所的推出，發揮示範帶頭作用，為中國資本市場帶來變革的活力。

隨著新 “國九條” 的推出，資本市場的持續健康發展得到有力保障。孫利軍表示，從政策環境來說，科創板作為資本市場的重要組成部分，將受益於更加規範的市場秩序和更加透明的資訊披露，為優質企業提供更加公平、公正的融資環境。就全球趨勢而言，隨著人工智慧、晶片製造等高科技領域成為目前國際社會的熱門話題，科創板上市公司無疑是其中最亮眼最具有潛力脫穎而出的企業。