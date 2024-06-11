一個月內連下兩道猛藥！杭州提高購屋落戶積分 40歲以下買房幾乎零門檻

鉅亨網新聞中心 2024-06-12 09:54

中國又一城市對房市下猛藥，沿岸城市杭州周二 (11 日) 宣佈調整「杭州市居住證積分管理指標體系」部分指標的辦法，自公告之日次月起將「杭州市居住證積分管理指標體系」中「在杭州市市區自購產權住房且實際居住」指標標準分值由現行的 30 分提高到 80 分。

杭州 5 月 9 日提出全面取消房屋限購、優化積分落戶政策等七項房市新政，一周後中國人民銀行又全面下調房貸利率、貸款首付比例後，杭州房市熱度明顯升溫。

根據中指研究院統計，端午連假期間的杭州房市熱度較春節跟五一勞動節等假期明顯升高。

官方對此次的購房參加積分落戶跟之前區別解釋道，對房產面積和金額無要求，無需還清貸款和無傳染疾病證明，也沒有文化程度要求，只需實際居住在該房產，居住證積分達到 100 分即可申請參加積分落戶，除住房 80 分以外，年齡、居住年限、社會服務等均可加分。

相對於以前需還清貸款才能在杭州落戶來說，參加積分會容易很多，但需注意的是，因為是參加居住證積分落戶，因此必須先在杭申領《浙江省居住證》，才能參加積分並申請落戶。

根據《杭州市居住證積分管理指標體系》，年齡 18 至 40 周歲積 30 分，超過 40 周歲，每增加 1 歲減 2 分，直至不得分。原則上，經審核符合居住證積分落戶基本申請條件（積分滿 100 分）的均可落戶。

業內人士表示，新政實施後在杭州買房已經接近「零門檻」，18 至 40 周歲，不需要任何條件，只要買房就可落戶。

此前，包括佛山與南京等多個熱門城市都在透過購屋落戶、優化積分落戶政策，以及放寬居住和就業落戶條件等方式吸引更多新市民，住房政策與人口、人才政策相結合正形成趨勢。

根據中指研究院監測，近幾年約有 20 個城市祭出購屋即可申請落戶的政策。

中指研究院市場研究總監陳文靜表示，當前城市競爭歸根結底是人口、人才的競爭，允許購屋落戶、支援人才購房將住房政策與人口、人才政策相結合，有利於促進人口、人才流入，一定程度對購房需求釋放也會起到促進作用。