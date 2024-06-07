〈貴金屬盤後〉市場聚焦美通膨數據 Fed利率動向 黃金反彈小漲

鉅亨網編譯許家華 2024-06-11 06:22

上周五因中國 5 月推遲購買黃金，又因美國非農就業報告強於預期，澆熄市場對聯準會 (Fed) 今年降息的預期，黃金價格創下三年半來最大單日跌幅，隨後周一 (10 日) 在市場等待美最新通膨數據和 Fed 決議之際，金價出現回彈。

現貨黃金上漲 0.7%，至每盎司 2309.39 美元。

8 月交割的黃金期貨上漲 0.09%，收每盎司 2327 美元。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 認為，上周五似乎有些拋售過度，因此出現了逢低買盤。「有這麼多數據和事件出現，因此本周會有更多波動和更多亮點。」

上周五黃金價格跌約 3.5%，創 2020 年 11 月以來最大單日跌幅，係因美國非農就業人數高於預期，挫傷 Fed 盡早降息的預期，同時也推升美元，使黃金對非美元買家來說更加昂貴。此前已有報導稱中國人行暫緩購買黃金採購，削減投資者對中國需求的押注。

交易員調降到 12 月底前降息幅度的預期，在非農就業報告公布前為降息 48 個基點，公布後降至 37 個基點，首次降息時間點更有可能發生在 11 月，而不是 9 月。

針對中國人行 (PBOC) 推遲採購黃金，瑞士寶盛分析師 Carsten Menke 表示，PBOC 從來就不是固定買家，其採購經歷不同階段後會有數月的休息，只要 PBOC 不恢復採購，黃金價格就可能橫盤整理，因為中國採購動向是市場的關鍵焦點。

儘管美元和美國公債殖利率上漲，但黃金周一仍暫時復甦，市場當前焦點轉向 Fed 即將公布的 5 月月美國消費者物價指數報告。同日 Fed 也會公布政策決議。

市場預期 Fed 本周不會改變其政策利率，但焦點集中於 Fed 最新的經濟預測以及主席鮑爾 (Jerome Powell) 在隨後新聞發布會上的評論。

升息不利黃金，係因黃金不孳息，升息會增加持有黃金的機會成本，進而削減黃金對投資人的吸引力。

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