盤後速報 - 方土霖(4527)下週(6月18日)除息2.4元，預估參考價42.85元
鉅亨網新聞中心 2024-06-11 17:05
方土霖(4527-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.4元。
以今日(6月11日)收盤價45.25元計算，預估參考價為42.85元，息值合計為2.4元，股息殖利率5.3%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
方土霖(4527-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為冰水機組。冷凝機組。近5日股價下跌2.16%，櫃買市場加權指數上漲0.35%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/18
|45.25
|2.4
|5.3%
|0.0
|2022/06/14
|28.1
|1.8
|6.41%
|0.0
|2021/08/25
|28.45
|2.0
|7.03%
|0.0
|2020/06/15
|26.45
|1.6
|6.05%
|0.0
|2019/06/11
|30.15
|2.0
|6.63%
|0.0
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