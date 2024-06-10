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鉅亨速報

盤後速報 - 方土霖(4527)下週(6月18日)除息2.4元，預估參考價42.85元

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 17:05

方土霖(4527-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.4元。

以今日(6月11日)收盤價45.25元計算，預估參考價為42.85元，息值合計為2.4元，股息殖利率5.3%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

方土霖(4527-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為冰水機組。冷凝機組。近5日股價下跌2.16%，櫃買市場加權指數上漲0.35%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/18 45.25 2.4 5.3% 0.0
2022/06/14 28.1 1.8 6.41% 0.0
2021/08/25 28.45 2.0 7.03% 0.0
2020/06/15 26.45 1.6 6.05% 0.0
2019/06/11 30.15 2.0 6.63% 0.0

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